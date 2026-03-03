To Jim Carrey czy sobowtór? Oficjalna odpowiedź na dziwną aferę

Ładowanie...

Jim Carrey to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Znakomity komik, doskonały naśladowca, który stał się wyrazistą i niepodrabialną gwiazdą kina. "Maska", "Ace Ventura", "Bruce Wszechmogący" to jedne z licznych dowodów na komediowy timing aktora, ale ma on na koncie również świetne dramatyczne tytuły, takie jak "Truman Show" i "Zakochany bez pamięci". Ta wszechstronność nie zawsze była doceniana przez gremia przyznające nagrody, ale jeśli ktoś zasługuje na docenienie całego dorobku swojej kariery, to Carrey jest właściwym kandydatem.

Jim Carrey stał się viralem. Śledzenie tej afery było absurdem

W Internecie nigdy nie brakowało teorii spiskowych, zresztą nie oszukujmy się - istniały one na długo przed Internetem. Zgodnie z niektórymi należałoby uznać, że np. Michael Jackson i Elvis Presley wciąż żyją i piją razem drinki na Hawajach. Mniej więcej podobnego kalibru była cała afera wokół Jima Carreya. Wybuchła ona po tym, gdy na aktor pojawił się na gali Cezarów i przykuł uwagę swoim wyglądem. Na ile był on spowodowany zwyczajnym procesem starzenia (aktor ma już 64 lata), a na ile jakimiś zabiegami medycyny estetycznej - ciężko jednoznacznie to określić.

Internauci zwęszyli jednak temat i zarzucili sieć rozmaitymi teoriami. Pojawiły się wśród nich te naprawdę odjechane: oprócz samej koncepcji "podmianki" Carreya na sobowtóra, mieliśmy do czynienia z teoriami o sklonowaniu aktora, a internetowi detektywi używali AI do analizy wyglądu aktora. Serio. Przykłady możecie zobaczyć poniżej:

Trzeba przyznać: to szalone nawet jak na spiskowców. W międzyczasie pojawiła się informacja mająca potwierdzać wątpliwości internautów: Alexis Stone, artysta zajmujący się makijażem, opublikował na swoim Instagramie post ze zdjęciem Carreya z Paryża, sugerujący, że to własnie on przebrał się za Carreya. Stone zamieścił również zdjęcie lateksowej maski i sztucznych zębów. To podkręciło tylko szum wokół przemiany aktora, a sam Stone prawdopodobnie na to liczył, podpinając się pod temat.

W końcu głos zabrali organizatorzy, a także najbliższe otoczenie Carreya. Gregory Caulier, delegat generalny Cezarów, powiedział w oświadczeniu przesłanym Variety, że jak najbardziej to właśnie aktor uczestniczył w gali, było to przygotowane od dawna, a plotki sugerujące inaczej są "nieistotnym problemem":

Wizyta Jima Carreya była planowana od lata. Od samego początku był niezwykle wzruszony zaproszeniem Akademii. Osiem miesięcy nieustannych, konstruktywnych rozmów. Pracował nad swoją przemową po francusku przez miesiące, pytając mnie o dokładną wymowę niektórych słów. Przyjechał ze swoją partnerką, wnukiem, córką oraz 12 bliskimi przyjaciółmi i członkami rodziny. Towarzyszyła mu jego wieloletnia rzeczniczka. Był tam również jego stary przyjaciel Michel Gondry [reżyser], który nakręcił z nim film i dwa seriale, byli zachwyceni, że znów się spotkali.

Skoro o Marleah Leslie, rzeczniczce Carreya, mowa, także i ona, w zwięzły i jednoznaczny sposób, skomentowała tę aferę dla TMZ:

Jim Carrey wziął udział w rozdaniu nagród Cezar, gdzie odebrał Honorowego Cezara.

Teorie spiskowe wokół Carreya prawdopodobnie i tak będą żyły własnym życiem, a powyższe słowa nie przekonają największych radykałów pod tym względem. Nie ulega wątpliwości, że spekulacje, które narosły wokół legendarnego aktora, to jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie spotkały światową przestrzeń publiczną w ostatnich tygodniach, a może nawet miesiącach i latach. Cezary miały być momentem celebracji jego dorobku, a zostały kopalnią absurdalnych teorii na jego temat ze strony szukających sensacji internetowych detektywów. Szkoda.

Adam Kudyba 03.03.2026 09:47

