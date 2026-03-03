Uwielbiany serial retro skasowany. Apple TV nie dowiózł

Ładowanie...

To koniec "Palm Royale" - Apple TV zadecydował, że serial nie doczeka się już kolejnej odsłony. Z jednej strony może to być decyzja zaskakująca, bo w końcu kilkanaście nominacji do nagrody Emmy i jedna zdobyta nagroda zwiastowały sukces produkcji. Co w takim razie poszło nie tak? Najpewniej zawiodły niskie wyniki oglądalności i słabnąca popularność w serwisie. Oceny również mówią same za siebie.

Apple TV przyzwyczaił widzów do seriali wysokiej jakości. Mimo że na pierwszy rzut oka opinie na temat "Palm Royale" nie są najgorsze, to jednak nie dorównują one recenzjom takich genialnych seriali jak "Ted Lasso", "Rozdzielnie", "Krople Boga", "Pluribus" czy "Silos". Obecnie w serwisie IMDb widnieje przy nim ocena 6,8 gwiazdek, a krytycy Rotten Tomatoes ocenili produkcję na 60 proc. świeżości. Nie byłyby to złe oceny w przypadku serialu na innej platformie, jednak w przypadku Apple TV budzą one wątpliwości.

Palm Royale: Apple TV kasuje serial po 2. sezonie

Apple TV nie podał powodu, dla którego zrezygnował z dalszej produkcji "Palm Royale", choć można przypuszczać, że na tej decyzji zaważyła oglądalność. Serwisu nie przekonało ani 11 nominacje do nagrody Emmy, ani jedna zdobyta statuetka za najlepszy oryginalny temat muzyczny autorstwa Jeffa Toyne'a. "Palm Royale" oficjalnie dobiegło końca.

Serial "Palm Royale" został stworzony przez Abe Sylvię i jest luźno oparty o powieść "Mr. & Mrs. American Pie" autorstwa Juliet McDaniel. Akcja produkcji osadzona jest w 1969 roku i koncentruje się na Maxine Simmons (Kristen Wiig), która próbuje zaistnieć w wyższych sferach i wkręcić się do śmietanki towarzyskiej Palm Beach. Pomagają jej w tym szalone kreacje, luksusowe dodatki i błyskotliwy dowcip. Pytanie, ile będzie w stanie poświęcić, by spełnić swoje marzenie.

Za scenariusz "Palm Royale" odpowiada Abe Sylvia. W obsadzie serialu znaleźli się: Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy i legendarna Carol Burnett.

W 2. sezonie Maxine zostaje wyrzutkiem społecznym po pewnym skandalu, ale nawet to nie przeszkadza jej, by raz na zawsze udowodnić swoją przynależność do elity. Po drodze na szczyt zderza się jednak z niewypowiedzianymi prawdami i w końcu rozumie, że Palm Beach jest tak naprawdę zbudowane na sekretach i kłamstwach. Mimo że ten wątek w "Palm Roayle" mógł być kontynuowany, to jednak serial otrzymał ciepłe zakończenie.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.

Anna Bortniak 03.03.2026 11:53

