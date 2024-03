To serial historyczny, ale nie oglądajcie go z rodzicami. Julianne Moore jest w nim olśniewająca

Choć aktor ma w swoim dorobku już kilka filmów, to produkcja SkyShowtime może wywindować go do TOP najlepszych aktorów młodego pokolenia. W serialu wspaniale odegrał swoją przemianę z bojaźliwego chłopca w ponętnego mężczyznę, który poznał smak władzy i tę wiedzę zamierza dobrze wykorzystać. Brawa należą się tutaj za casting - jeśli miałabym wyobrazić sobie George'a Villersa, to wyglądałby właśnie tak.



"Mary & George" potrafi skutecznie przytrzymać widza przed ekranem, jeśli pojawia się na nim Julianne Moore. Pozostałe sceny ogląda się już z nieco mniejszym zaciekawieniem i szczerze mówiąc - w wielu momentach po prostu wieje nudą. Nie wiem, czy to przez to, że jest to produkcja historyczna, ale serial jest po prostu mało dynamiczny. I choć fabuła jako tako idzie do przodu, to niestety nie do końca porywa tak, jakby się tego chciało. Tutaj jednak z pomocą pospiesza ciekawy zabieg - bohaterowie wcale nie wypowiadają się, jakby żyli w XVII w., a czas akcji definiują jedynie ich stroje. Mimo że może to być również zarzut, który będzie świadczył o tym, że twórcy nie oddali w pełni realiów epoki, to uważam, że tutaj był to strzał w dziesiątkę - generuje to często zabawne sceny, co sprawia, że serial w swoim gatunku jawi się jak coś świeżego i interesującego. Można się na nim naprawdę dobrze bawić.