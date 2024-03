Na SkyShowtime wleciał prequel najlepszego brytyjskiego filmu gangsterskiego

Za swą rolę Dona Logana w "Sexy Beast" Ben Kingsley otrzymał nominację do Oscara. Całkiem zasłużoną, bo z wielkim wdziękiem rzuca tu bluzgami i wszystkich obraża. Zdanie bez "fuck" dla niego nie istnieje, a każda z nim rozmowa kończy się kłótnią. Jest to bardzo urokliwe, ale dla reżysera stanowi spory problem. Film odnajduje bowiem swój rytm w kolejnych dialogach. Jonathan Glazer woli natomiast operować obrazem, czemu daje wyraz w późniejszych produkcjach sygnowanych jego nazwiskiem (również w nominowanej do 5 Oscarów "Strefie interesów"). Dzisiaj do swojego debiutu odnosi się z lekką pogardą. Uważa, że jest przegadany.