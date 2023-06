Hity SkyShowtime. Wybraliśmy 10 najlepszych seriali w serwisie

Główny bohater serialu "The Calling", Avraham "Avi" Avraham, to detektyw w nowojorskiej policji, a ponadto niezwykle religijny Żyd, obdarzony wyjątkowym talentem do tropienia przestępców i rozwiązywania skomplikowanych zagadek. Mężczyzna czuje duchową misję, by wymierzać sprawiedliwość, przy czym polega na swojej głębokiej wierze w ludzkość. Jego perspektywa jednak ulega diametralnej zmianie, gdy pozornie rutynowe dochodzenia przybierają zupełnie inny obrót.