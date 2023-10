"Oppenheimer" trafi na telewizory. Jest już konkretna data premiery w VOD

45-dniowe okienka dystrybucyjne odeszły do lamusa. Wielkie wytwórnie stojące za popularnymi platformami streamingowymi doszły bowiem do wniosku, że bardziej im się opłaca podchodzić do każdego tytułu indywidualnie. Dlatego na internetowe premiery jednych trzeba poczekać dłużej, a na innych - dłużej. Od czego to zależy? Jednym z branych pod uwagę czynników jest popularność produkcji w box offisie.



No dobra, ale największym hitem tego roku jest "Barbie", która na całym świecie zarobiła ponad 1,4 mld dolarów. Czemu więc film Grety Gerwig już jakiś czas temu trafił do internetu, a "Oppenheimera", chociaż do kin wszedł tego samego dnia i cieszył się mniejszą popularnością, wciąż nie możemy obejrzeć online? Możecie za to podziękować reżyserowi biografii ojca bomby atomowej Christopherowi Nolanowi.



Więcej o "Oppenheimerze" poczytasz na Spider's Web: