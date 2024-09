Max: co obejrzeć w weekend? 5 mocnych nowości od serwisu

Dokument o jednym z najważniejszych seriali wszech czasów. Alex Gibney zagłębia się tu w psychikę Davida Chase'a i próbuje odnaleźć nowe spojrzenie na „Rodzinę Soprano”. Jest to o tyle ciekawe, że film dokumentalny „Wise Guy: David Chase and The Sopranos” ma być nie tylko powrotem do świata amerykańsko-włoskich mafiosów, ale również spojrzenie na artystyczną drogę twórcy seriali.



Produkcja dostępna będzie od 8 września.