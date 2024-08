Najlepsze filmy sci-fi ostatniej dekady. TOP 10 tytułów na 2024 rok

Takich filmów potrzebujemy. Alex Garland (tak, znowu on) nawołuje tu ludzkość do opamiętania się. Zabiera nas do Stanów Zjednoczonych dławionych wojną domową. Dlaczego wybuchła? Nie wiadomo. Dlaczego jedni zabijają drugich? Żeby ci drudzy ich nie zabili. I tak nakręca się spirala przemocy. To opowieść o ludzkim dążeniu do zagłady, która zostaje podana przepięknym językiem wizualnym. Autodestrukcja jeszcze nigdy nie wyglądała tak wspaniale.