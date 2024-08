Ten horror stał się viralowym hitem. Obejrzycie go za darmo

Żeby zrobić dobry horror nie potrzeba wielkich pieniędzy. W ostatnich latach twórcy wielokrotnie to udowodnili. Jeszcze za czasów pandemii Rob Savage minimalnym nakładem kosztów zrobił "Hosta", który kosztował 100 tys. dol., a na całym świecie zarobił ponad cztery razy tyle. Co więcej, przez rok nosił tytuł najstraszniejszego filmu wszech czasów (naukowo to udowodniono!). Pod względem komercyjnym jeszcze lepiej poszło "Terrifierowi 2" - przy budżecie rzędu 250 tys. zebrał w światowym box offisie 15 mln. Podobnie w zrealizowanego za 50 tys. "Puchatka: Krew i miód" widzowie rzucili ponad 5 mln.



Teraz wyobraźnię miłośników kina grozy rozpala kolejny mikrobudżetowy horror. "Milk & Serial" kosztowało zaledwie 800 tys. zł, w przeliczeniu: tyle co nic. Ba! Twórcy zarobili 100 tys. sprzedając kamerę, którą film zrealizowali. Na przychody z box offisu nie mają jednak co liczyć, bo produkcja do kin nie trafiła. Jak podaje ScreenRant reżyser Curry Barker co prawda znalazł dystrybutora, ale stwierdził, że YouTube będzie lepszym domem dla jego tytułu.