Netflix na weekend: top 5 najlepszych nowości od serwisu

Netflix sprowadził do siebie jeden z najważniejszych seriali początków XXI wieku. Dla wielu widzów z Polski była to jedna z pierwszych produkcji, które udowodniły, że seriale mogą opowiadać ambitne i złożone historie dla dorosłych widzów. Choć dzisiaj „Prison Break” nie robi już takiego wrażenia (cóż, jest on dzieckiem swoich czasów), to z całą pewnością znajdzie się gromadka osób, które chętnie jeszcze raz zajrzą do więzienia o zaostrzonym rygorze (i spróbują z niego uciec).