Klasyka, choć trochę już zapomniana. Przypomnijmy ją sobie zatem. „Nocny kowboj” („Midnight cowboy”) to amerykański dramat z 1969 r. wyreżyserowany przez Johna Schlesingera i oparty na motywach powieści Jamesa Leo Herlihy’ego o tym samym tytule. Podczas 42. rozdania Oscarów obraz zgarnął trzy statuetki - za najlepszy film, najlepszą reżyserię i najlepszy scenariusz adaptowany. Do teraz jest to jedyny obraz w kategorii wiekowej X (odpowiednik obecnej NC-17), który zdobył główną nagrodę. Do teraz plasuje się na 47. miejscu na liście 100 najlepszych produkcji wszech czasów Amerykańskiego Instytutu Filmowego. I słusznie.



„Nocny kowboj” opowiada historię Joe Bucka (Jon Voight), młodego mężczyzny z Teksasu, który przyjeżdża do Nowego Jorku z zamiarem zostania żigolo, licząc na to, że uda mu się zarabiać na życie uwodzeniem bogatych kobiet. Niestety dość szybko odkrywa, że życie w wielkim mieście jest o wiele trudniejsze, niż sobie wyobrażał. Zamiast osiągnąć sukces, zderza się z brutalną rzeczywistością i pogłębiającą się biedą. Wkrótce zaprzyjaźnia się z Rico „Ratso” Rizzo (Dustin Hoffman), oszustem i drobnym przestępcą, który również zmaga się z trudną sytuacją życiową. Razem, mimo różnic i początkowej niechęci, próbują przetrwać w miejskiej dżungli nowojorskich ulic.