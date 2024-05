Ten horror jest jak "Ciche miejsce". Tylko lepszy i z Nicolasem Cage'em

Nastała apokalipsa. Ludzie muszą się ukrywać przed przerażającymi monstrami. Brzmi znajomo? Na myśl od razu przychodzi co najmniej parę horrorów. Wśród nich nie może zabraknąć "Cichego miejsca" - jednego z najbardziej docenionych filmów grozy ostatnich lat. Pokochali go widzowie i krytycy. Przy budżecie 17 mln dol. zarobił na całym świecie prawie 341 mln. Na Rotten Tomatoes posiada 96 proc. pozytywnych recenzji. To prawdziwy hit. Czy jednak rzeczywiście zasłużył na tyle poklasku, sequel i nadchodzący prequel?



Nie zrozumcie mnie źle. "Ciche miejsce" nie jest filmem złym. Jest OK, ale z tymi zachwytami bym nie przesadzał. "Tuż po zmroku" wydaje mi się jednak produkcją nieco bardziej spełnioną. Nie ucieka się do tanich sztuczek, a i tak potrafi napędzić niezłego strachu. Nie ukrywa swojej prawdziwej tożsamości pod rzędem (nie zawsze) spełnionych ambicji, ale do najgłupszych też nie należy. W dodatku zamiast poważnego Johna Krasinskiego i (momentami wręcz nieznośnie) naburmuszonej Emily Blunt ma Nicolasa Cage'a.