Nowa reklama Max jest tak bezczelna, że aż chylę czoła

O tym, że Max (a wcześniej HBO Max, HBO GO, HBO Now) robi kolejny rebranding wiedzieliśmy od kilku miesięcy. Powrót do czerni i bieli (zamiast mdłego niebieskiego) oczywiście przywodzi na myśli powrót do marki HBO, a więc do telewizji, która w robieniu seriali ma kapitał w postaci renomy. Po początkowej fascynacji konkurencją (a zwłaszcza serwisem streamingowym Disneya), ktoś poszedł po rozum do głowy. Max zaczął nawiązywać do swojego dziedzictwa i ta reklama wydaje się na to dobitnym dowodem.



Jest zajadła, ostra i ze względu na spoilery z pewnością kontrowersyjna. Trzeba mieć sporo odwagi, aby tak bezpośrednio pokazać kultowe momenty, wiedząc, że wielu widzów cierpi na ostrą odmianę spoilerofobii, objawiającą się fochami i wulgaryzmami. Chorujących na tę przypadłość nie przekona zapewne, że te zwroty akcji zwykle mają już swoje lata i nie chodzi o to, aby komuś psuć zabawę, ale o to, aby przypomnieć starym widzom za co pokochali seriale HBO. Nowa reklama jest bowiem miksem starego i nowego. Świeże produkcje przeplatają się z tymi kultowymi.