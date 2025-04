The Last of Us: analizujemy 1. odcinek nowego sezonu. Eugene, konflikt bohaterów i wiele więcej

O co chodzi z tym Eugene’em? Choć postać nie pojawia się w premierowym odcinku, to gracze znający „The Last of Us: Part II” mogą go kojarzyć - w grze Ellie i Dina znajdują jego opuszczoną bibliotekę, z której uczynił swój punkt obserwacyjny. W świecie gry Eugene był ekscentrykiem - majsterkował przy elektronice, kolekcjonował filmy pornograficzne, a w ukrytym pokoju uprawiał marihuanę. Listy sugerowały, że kiedyś miał żonę Claire, którą porzucił, by dołączyć do Świetlików.



W serialu jego historia została przepisana. Gail wspomina, że Eugene został zastrzelony przez Joela - co mogłoby skończyć się dla bohatera więzieniem, gdyby nie „ważny powód”. Wszystko wskazuje na to, że Eugene został zainfekowany podczas patrolu, a Joel był zmuszony go zabić. Ta wersja śmierci Eugene’a znacząco odbiega od gry, w której Eugene się nie pojawia, ale - według Diny - umarł na skutek udaru. Jako jedna z niewielu osób w tym świecie odszedł z przyczyn naturalnych.



Minie jeszcze kilka odcinków, zanim dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzyło - zobaczymy to w ramach retrospekcji w drugiej połowie sezonu. Wówczas dowiemy się też, dlaczego tak naprawdę Ellie była zła na Joela.



Czytaj więcej o THE LAST OF US: