The Last of Us 2 - kiedy kolejne odcinki? To będzie krótki sezon

Gra "The Last of Us" jest prawdopodobnie jedną z najpopularniejszych i najlepszych, z jakimi świat miał do czynienia. Dwa lata temu sukces ten przeniesiono na nie mniej hitowy serial z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych. Zarówno krytycy, jak i publiczność zgodnie zachwycili się pierwszą odsłoną, a także znakomitymi aktorskimi kreacjami. Póki co, serial jest dumnym posiadaczem ośmiu nagród Emmy, a wiele wskazuje na to, że ta liczba może się jeszcze powiększyć.