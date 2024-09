Thriller psychologiczny, który chwyta za gardło i nie puszcza do ostatniej minuty. Obejrzycie go w Max

Niby dramat, a jednak dreszczowiec, ba, momentami prawdziwy horror - pełna mniej i bardziej dosłownej przemocy droga przez psychologiczną mękę oraz ponury obraz ludzi nieświadomych kulturowych przemian. Jasne, protagonistki to osoby, których raczej nie darzy się sympatią - nierozsądne, krótkowzroczne. I cóż z tego, skoro brak rozsądku jest tu konfrontowany z czymś obiektywnie złym; z obrzydliwymi toksynami, z postawami, które dawno już powinny być wykorzenione. Ale nie są.



Green jest fenomenalna w budowaniu napięcia, w kreowaniu nieustannego poczucia zagrożenia, które drąży widza. Z drugiej strony udziela się nam też dziwne poczucie, że może tylko nam się wydaje - właśnie w ten niesamowity sposób reżyserka tworzy niezwykle immersyjny obraz doświadczeń wielu ofiar przemocy. Rzecz w tym, że bagatelizowanie jest jednym z pierwszych odruchów, ale gdy już nabiera się pewności, że zagrożenie jest realne, to zazwyczaj jest już za późno na to, by się ratować.