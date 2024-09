Nowy film z Pittem i Clooneyem jest już dostępny online. To najbardziej charyzmatyczny duet Hollywood

„Samotne wilki” miały swoją premierę poza konkursem na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji 1 września br., a następnie otrzymały ograniczoną premierę kinową w USA chwilę przed debiutem w streamingu.



Obraz skupia się na profesjonalnym „załatwiaczu”, który zostaje zatrudniony, by zatuszować głośną zbrodnię. Gdy jednak na horyzoncie pojawia się drugi załatwiacz, a wówczas dwa samotne wilki - Jack (Brad Pitt) i Nick (George Clooney) - są zmuszone do współpracy, okaże się, że robota jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogło się wcześniej wydawać. Będą musieli odłożyć na bok animozje i swoje ego, by zamknąć sprawą. Jak można się domyślać, to nie będzie proste.