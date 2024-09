Ten brutalny film ogląda się z nostalgiczną łezką w oku. Dzisiaj kina akcji już się tak nie robi

"Potępiony" to kolejny film WWE Studios, powstały, aby promować zawodników największej federacji wrestlingowej na świecie. Tym razem na ekranie zobaczymy Steve'a Austina, znanego również jako Stone Cold, którego feudy (walki zresztą też) z Vince'em McMahonem i Dayne'em "The Rock" Johnsonem złotymi zgłoskami zapisały się na kartach historii WWE. Wciela się on tu w skazańca, zmuszonego do walki na śmierć i życie z innymi więźniami. Wszystko w ramach programu internetowego.



Fabuła jest prosta jak strzał w mordę. Szalony (a we własnym mniemaniu: wizjoner) producent telewizyjny postanowił wysłać na bezludną wyspę 10 skazanych na śmierć więźniów z różnych zakątków świata. Im brutalniejsze przestępstwa popełnili, tym lepiej. Z tej całej zgrai morderców i gwałcicieli tylko jeden przeżyje. Nie dość, że odzyska wolność, to jeszcze otrzyma walizkę pełną pieniędzy. Gra jest więc dla nich warta świeczki. A dla widzów? Eeee... widzieliśmy to mnóstwo razy. Skrót fabuły brzmi przecież jak popłuczyny po "Uciekinierze". Czy jednak "Potępiony" ma coś do dodania w ogranym temacie?