Hiszpański horror wraca na Netfliksa z nową odsłoną. Ten film będzie hitem

"Platforma" zabiera nas do pionowej budowli, w której codziennie z samej góry spuszczana jest tytułowa platforma z jedzeniem. Częstują się nim kolejne osoby, przez co żywności ciągle ubywa. Dla tych z najniższych pięter pozostaje więc głód i rozpacz. W sequelu tego dystopijnego thrillera science fiction z mocnym horrorowym rysem nowa bohaterka postanawia obalić tajemniczego i bezwzględnego lidera i niesprawiedliwy system. Czy jej się to uda? Fani pierwszej części z pewnością szybko zechcą to sprawdzić.