Horror na podstawie Kinga miał trafić do kin lata temu, ale słuch po nim zaginął. Teraz pojawi się w Max

To było... nietypowe. „Miasteczko Salem”, nowa adaptacja prozy mistrza horroru - Stephena Kinga - miało trafić do kin dwa lata temu, czyli we wrześniu 2022 r. Warner Bros. podjęło jednak decyzję o przesunięcie tego debiutu na zeszłoroczny kwiecień - niestety, również i ta obietnica nie została dotrzymana. O filmie przez długi czas nie słyszeliśmy nic nowego; co jakiś czas pojawiała się jakaś nowinka, ale studio nie pokazało fanom choćby jednego zwiastuna. Ostatecznie decydenci stwierdzili, że produkcja jednak nie trafi na wielkie ekrany.