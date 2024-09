Netflix: nowości na weekend. Co obejrzeć? Ta polska produkcja będzie hitem

W 2. części 4. sezonu Emily musi poradzić sobie z osobliwym trójkątem, którego, chcąc nie chcąc, stała się częścią. Zdaje sobie sprawę z tego podczas spontanicznego wyjazdu we francuskie Alpy, dołączając do Gabriela i ciężarnej Camille. Doprowadza to do tego, że relacja z jej partnerem zaczyna się mocno komplikować. W międzyczasie w jej życiu pojawia się atrakcyjny Włoch, który ratuje ją z opresji. Jak rozwiążą się kolejne wątki? Jaką rolę odgrywają nowi bohaterowie? Kontynuacja 4. sezonu jest już na Netfliksie.