Kultowy serial trafił do streamingu. Kiedyś oglądaliśmy go z wypiekami na twarzy

Nieoczekiwanie naprzeciw wielbicielom ikonicznej sagi wyszło Canal+ online. Pierwsza seria serialu trafiła właśnie do oferty serwisu streamingowego. Póki co mówimy o siedmiu odcinkach - w sumie produkcja liczy ich 153 (po około 25 min.). Rzecz jasna - to jeszcze nie wszystko. Tytuł jest kontynuowany w kolejnych odsłonach: „Z”, „GT” i „Super”.



Canal+ online informuje, że nowe odcinki będą pojawiać się co czwartek - w efekcie co tydzień będziemy dostawać po siedem kolejnych epizodów.



W tym roku Akira Toriyama odszedł - Canal+ umożliwił zatem polskim fanom uczczenie śmierci mistrza.