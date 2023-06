Michał Wiśniewski zdradził, że był w związku z mężczyzną

W 2007 roku, na nieistniejącym już portalu Gaylife.pl, ukazał się wywiad Michała Wiśniewskiego. Był to czas, kiedy artysta grywał w łódzkich i warszawskich klubach gejowskich, gdzie nie ukrywał swojej sympatii wobec mężczyzn, chodząc z nimi za rękę. Na pytanie, czy jest gejem, Wiśniewski odpowiedział, że nigdy tego nie ukrywał, dodając, że to była wtedy jego droga i doświadczenia. Okazało się także, że muzyk był bardzo zdeterminowany, by stworzyć z mężczyzną trwały związek, jednak niestety się nie udało.