Michelle Trachtenberg zaczynała swoją karierę aktorską w reklamach. Jako dziecko zagrała w serialach "Prawo i porządek" oraz "Clarissa wyjaśni wszystko". Uznanie zyskała za sprawą produkcji "The Adventures of Pete and Pete", "Wszystkie moje dzieci" oraz "Harriet szpieg" z 1996 r., który zadebiutował na kanale Nickelodeon. W 2000 r. dołączyła do obsady "Buffy: Postrach wampirów" jako Dawn Summers, młodsza siostra Buffy, i rolę tę odgrywała aż do zakończenia serialu w 2003 r. W latach 2008-2012 wcielała się Georginę Sparks w serialu "Gossip Girl". Rolę powtórzyła w remake'u "Plotkary" od HBO i był to jej ostatni występ na ekranie.