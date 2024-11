Tych artystów pożegnaliśmy w 2024 roku. Odeszły wybitne polskie i zagraniczne gwiazdy

Payne jako piosenkarz zadebiutował podczas przesłuchań do brytyjskiego X-Factora w 2008 r. W 2010 r. po eliminacjach zgrupowano go z czterema innymi solistami: Niallem Horanem, Harrym Stylesem, Louisem Tomlinsonem i Zaynem Malikiem. To właśnie z nimi stworzył One Direction. Do 2015 r. wydali wspólnie pięć albumów i odbyli cztery światowe trasy koncertowe. Później Payne postawił na solową karierę. Odszedł 16 października w wieku zaledwie 31 lat.