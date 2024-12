Stanisław Tym nie żyje. Te filmy przyniosły mu sławę

"Rozmowy kontrolowane" to film, który przedstawia dalsze losy Ryszarda Ochódzkiego z "Misia". Tym razem w grudniu 1981 roku Ryszard Ochódzki otrzymuje od pułkownika UB, Zygmunta Molibdena zadanie: ma przeniknąć do struktur "Solidarności" w Suwałkach. Tam zastaje go jednak stan wojenny. Po spowodowaniu wypadku samochodowego, Ochódzki porzuca swój pojazd i pożyczonym autem wraca do stolicy, gdzie zostaje zatrzymany przez milicję. Kiedy funkcjonariusze odkrywają w bagażniku samochodu solidarnościowe ulotki, Ochódzki rzuca się do ucieczki.