"Minionki" - gdzie obejrzeć online wszystkie filmy z serii?

W 2010 r. na dużych zadebiutowała animacja o prawdziwej zbrodni stulecia, w której brał udział szalony naukowiec i miłośnik wszelkich paskudnych rzeczy, oraz jego armia psotnych sługusów. Historia o tym, jak Gru przy pomocy Minionków postanowił dokonać skoku wszech czasów i ukraść Księżyc, podbiła serca widzów z całego świata - film "Jak ukraść Księżyc" został nominowany do Złotego Globu i nagrody BAFTA, a kolejna część z serii, "Minionki rozrabiają", w 2014 r. została nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy film długometrażowy animowany.



Do tej pory w cyklu pojawiło się 5 części: "Jak ukraść Księżyc" (2010), "Minionki rozrabiają" (2013), "Minionki" (2015), "Gru, Dru i Minionki" (2017) oraz "Minionki: Wejście Gru" (2022). W pierwszej z nich poznajemy Gru, mieszkańca czarnego domu, który czerpie przyjemność z robienia paskudnych rzeczy i wbijania innym szpileczek. Pewnego dnia superprzestępca postanawia dokonać największego skoku wszech czasów i wraz z armią swoich Minionków planuje ukraść Księżyc. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez pojawienie się trzech osieroconych dziewczynek, które widzą w iskierkę dobra, a tym samym - potencjalnego ojca.