Najnowsze Mission: Impossible obejrzysz teraz za darmo. Ten film wywala widzów w kosmos

To nie jest tak, że "Mission: Impossible - Dead Reckoning" dopiero teraz zawitało do dystrybucji cyfrowej. Mówimy przecież o filmie z 2023 roku. Od dłuższego czasu możemy więc oglądać go online na platformach VOD, gdzie dostępny jest za dodatkową opłatą. Nie tak dawno temu wpadł też do streamingu. Produkcję można obejrzeć w ramach subskrypcji na Netfliksie. Gdy tylko pojawiła się w serwisie, użytkownicy oszaleli na jej punkcie.



Przez dłuższą chwilę "Mission: Impossible - Dead Reckoning" królowało w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. I bardzo dobrze. Bardzo się to tej produkcji należało. Zasłużyła na odkrycie, po tym jak nie do końca udanie walczyła o uwagę widzów w kinach. Na całym świecie zarobiła ponad 571 mln dol. Byłby to całkiem przyzwoity wynik, gdyby nie budżet w wysokości 291 mln, który znacząco zawyżył granicę opłacalności w box offisie.