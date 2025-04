Obrzydliwy horror podbił Prime Video. To nowy najpopularniejszy film w serwisie

Sukces produkcji w serwisie cieszy z paru powodów. Po pierwsze - „Substancja” to najzwyczajniej w świecie fantastyczny film. Zachwyty widzów i krytyków na całym świecie oraz przełomowe nominacje do Oscarów (przełomowe, bo filmy w podobnej konwencji rzadko kiedy są brane pod uwagę przez leśnych dziadków z Akademii) są stuprocentowo zasłużone. Osobiście cieszę się, gdy filmy, które cenię, zyskują na popularności i mogą dotrzeć do jeszcze większego grona osób.



Po drugie - tego, co w ostatnim czasie królowało na szczycie listy TOP 10 Prime Video, nie da się nazwać inaczej, niż nieśmiesznym żartem. Horrory i thrillery najgorszej jakości - nie wiem, jakim cudem wywindowano je tak wysoko, ale spodziewam się, że wielu widzów nie dotrwało do końca seansu. Tym lepiej, że przyszedł czas na coś z wyższej półki. I wreszcie po trzecie: sukces podobnych filmów zachęci kolejnych twórców do zabawy horrorem, jednym z najcudowniejszych gatunków, jakie zrodziło kino.