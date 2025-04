Minecraft: Film: gdzie obejrzeć? Kiedy adaptacja gry wideo trafi na VOD?

"Minecraft: Film" to projekt całkowicie szalony. W końcu mówimy o adaptacji gry komputerowej, którą trudno określić narracyjną. Nie sposób było więc oczekiwać, że twórcy obronną ręką wyjdą ze starcia z kultowym oryginałem. A jednak. Co prawda produkcja zbiera mieszane oceny od krytyków (47 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale widzowie jednoznacznie ją pokochali.



"Minecraftowi" wystarczył zaledwie jeden weekend wyświetlania, aby stać się trzecim najpopularniejszym filmem tego roku. Przebija go jedynie "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" (411 mln dol.) i animacja "Ne Zha 2" (1,9 mld dol.). W globalnym box offisie zebrał już bowiem 301 mln dol., z czego 157 mln pochodzi z USA. W Stanach Zjednoczonych to nie tylko najlepszy debiut tego roku, ale też najlepszy debiut dla adaptacji gier wideo wszech czasów.