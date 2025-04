Serial z uniwersum Godzilli doczeka się nie tylko 2. sezonu. Będą spin-offy, ale nie takie jak myślisz

Fani Godzilli na nudę nie mogą narzekać. W zeszłym roku kaiju obchodził swoje 70. urodziny. Z tej okazji na przełomie 2023 i 2024 roku doszło do istnego zatrzęsienia od produkcji z królem potworów. Przerośnięta jaszczurka swoim atomowym oddechem zmiotła wszystkich w "Godzilli Minus One", a potem jeszcze nam dokopała w "Godzilli x Kongu: Nowym imperium". W międzyczasie na Apple TV+ zadebiutował należący do uniwersum tego drugiego filmu (zwanego MonsterVerse) serial "Monarch: Dziedzictwo potworów".



"Monarch: Dziedzictwo potworów" szybko zawróciło w głowie użytkowników Apple TV+. Z tego względu nie musieliśmy długo czekać na zamówienie 2. sezonu. Zdjęcia do niego zakończyły się w marcu. Nie ma on jeszcze daty premiery, ale prawdopodobnie pojawi się na platformie jeszcze w tym roku. Tymczasem Legendary Pictures, jedna z wytwórni stojących za produkcją, w dość zaskakujący sposób postanowiła rozszerzyć jego uniwersum.