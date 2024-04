Godzilla: filmy. Wielgachny jak Kong ranking tytułów z uniwersum - oceniamy wszystkie produkcje

Swoją popkulturową ikonę Japończycy w ostatnich latach nieco zaniedbali. Pozostawili ją na pastwę Amerykanów. Dopiero z okazji 70. urodzin postanowili złożyć jej należny szacunek. Hollywood też ten imponujący jubileusz świętuje. Na swój sposób, ale też wyjątkowo dobrze. Do poziomu "Godzilli Minus One" ciągle się nie zbliżają i nie spodziewałbym się, żeby to miało się kiedykolwiek zmienić. Musieliby postawić na emocjonalność. A to dej pory nie wychodziło im to dobrze.