Twórcy serialu z uniwersum Godzilli mają chrapkę na kolejne sezony. O czym mogłyby opowiedzieć?

"Monarch: Dziedzictwo potworów" to sequel/prequel "Godzilli" z 2014 roku. Serial Apple TV+ rozpoczyna się tam, gdzie kończy film. A potem cofa nas do wydarzeń poprzedzających "Konga: Wyspę Czaszki". Po co? Bohaterowie mają w nim bowiem odkryć tajemnice dotyczące tytułowej organizacji. Produkcja nie skupia się więc na potworach, tylko ludziach. Jakiś czas temu zachwycili się już nią krytycy (85 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), a teraz oglądają ją użytkownicy platformy.



"Monarch: Dziedzictwo potworów" zadebiutowało na Apple TV+ 17 listopada. Wtedy pojawiły się dwa odcinki serialu, a kolejne ukazują się co piątki. Produkcja składa się łącznie z 10 epizodów, więc skończy się dopiero w okolicach połowy stycznia 2024 roku. Tym samym przed nami jeszcze długa droga i mnóstwo potworów do odkrycia. Tymczasem twórcy już z optymizmem spoglądają w przyszłość.



