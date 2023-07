Co łączy Florence Pugh, Brodkę i Katarzynę Figurę? To modowe buntowniczki, które idą swoją drogą

Nie jestem już blondynką. Znużona toksyczną męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako "wielka, seksowna blondyna", wbrew panującym trendom, uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem wobec, to co następuje: jestem istotą na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie - ogłaszała jakiś czas temu Katarzyna Figura, dodając, dlaczego właśnie zdecydowała się na to, aby to właśnie morski odcień niebieskiego zagościł na jej włosach.