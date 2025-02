To najkrótszy serial, jaki widziałam. Ale to mi wystarczyło

Emil (Alex Høgh Andersen) to dwudziestosiedmioletni mężczyzna, który stara się zadowolić wszystkich, a przy tym nikogo nie urazić. Przyjaźni się ze swoim rówieśnikiem Viktorem (Magnus Haugaard Petersen), którego zna właściwie od zawsze, i to właśnie z nim postanowił stworzyć zrównoważoną firmę cateringową. Kiedy Emil odkrywa, że Viktor spotyka się z jego niemal pięćdziesięcioletnią matką Helle, mimo w trudności z zaakceptowaniem tej sytuacji, postanawia dać parze swoje błogosławieństwo, ukrywając przy tym swoje prawdziwe uczucia. Nawet w momencie, gdy Viktor i Helle decydują się na coraz bardzie radykalne kroki związane z przeprowadzką i założeniem rodziny.



Na tym jednak nie kończą się problemy Emila - chłopak musi bowiem walczyć również ze swoją niezrównoważoną partnerką Carlą (Roberta Hilarius Reichhardt), z którą do niedawna łączyły go nie tylko relacje prywatne, ale również zawodowe. Kiedy jednak dziewczyna postanawia złożyć nieuzasadnioną skargę dotyczącą tworzenia toksycznego środowiska pracy w firmie cateringowej Emila i Viktora, naraża na szwank przyszłość całej firmy, dokładając do porażki swojego chłopaka kolejną cegiełkę. Wszystko zmienia się, gdy Emil niespodziewanie poznaje Siv (Johanne Milland), z którą ma więcej wspólnego niż mu się wydaje.