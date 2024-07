"Królestwo planety małp" trafiło na VOD. Film narobił szumu na Amazonie

"Planeta małp" to najdłużej trwająca amerykańska seria filmów science fiction. Jej historia sięga bowiem 1968 roku. Na całym świecie do tej pory zdążyła zarobić ponad 2 mld dol. i wciąż jeszcze się rozwija. Od 13 lat rozpala bowiem wyobraźnię widzów w odświeżonej wersji. Pierwszy z rebootów "Geneza planety małp" okazała się takim sukcesem, że do dzisiaj doczekała się trzech sequeli. Ostatni z nich wszedł do kin w maju. "Królestwo planety małp" wielkich ekranów jednak nie podbiło.



Owszem, "Królestwo planety małp" jest piątym najlepiej zarabiającym filmem tego roku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że pod względem box offisu ten rok wcale najlepszy nie jest. Pierwszego miliardera dostaliśmy dopiero niedawno. Okazało się nim "W głowie się nie mieści 2". Wcześniej mieliśmy więcej klap niż przebojów i żaden tytuł nie był nawet w stanie zbliżyć się do wyniku "Diuny 2" - prawie 712 mln dol.