Filmy oparte na faktach: 15 tytułów inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami

Słodko-gorzka opowieść o życiu prawdziwego geniusza, Wolfganga Amadeusza Mozarta, austriackiego kompozytora i wirtuoza, zaliczanego wraz z Beethovenem i Haydnem to trójki klasyków wiedeńskich. Przenosimy się do XVIII-wiecznej Austrii i poznajemy dwudziestosześcioletniego Mozarta, który przyjeżdża do Wiednia, by zaprezentować swoją twórczość. Cała historia jest retrospekcją, będącą spowiedzią człowieka, który znał Mozarta. Jest nim kompozytor Antonio Salieri. Mężczyzna całe życie zazdrościł Amadeuszowi jego powodzenia. Spekulowano nawet, że to on przyczynił się do śmierci wielkiego muzyka. W tytułowej roli wystąpił Tom Hulce, Salieri'ego zagrał F. Murray Abraham, a w żonę Mozarta, Konstancję, wcieliła się Elizabeth Berridge.