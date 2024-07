Widzowie krzywią się z bólu przy tym makabrycznym horrorze. Są nim jednak zachwyceni

"MaXXXine" przenosi widzów do malowniczego Los Angeles lat 80. Miasto z jednej strony oślepia swoim neonowym blaskiem, a z drugiej - obrzydza drążącą ją degrengoladą. Uliczni artyści chodzą sobie po Hollywood Boulevard, a w ciemnej uliczce na główną bohaterkę czai się gwałciciel w przebraniu Bustera Keatona. Maxine brawurowo stawia mu czoła, bo nie daje sobie w kaszę dmuchać. W branży filmów dla dorosłych osiągnęła już wszystko i teraz rusza na podbój Hollywood. Dostaje rolę w horrorze "Purytanka 2", ale przeszłość zaczyna się o nią upominać. Bezwzględny morderca ewidentnie wziął ją na swój celownik.



"MaXXXine" to przepiękny list miłosny do kina lat 80. Łączy w sobie wszystkie najważniejsze cechy ejtisowych filmów, jednocześnie ujmując je w swojej unikalnej optyce. Podejście Ti Westa spodobało się krytykom, dzięki czemu produkcja cieszy się 75 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Warto jednak zauważyć, że to najniższy wynik w historii całej trylogii. "X" ma bowiem 95 proc., a "Pearl" - 92 proc.