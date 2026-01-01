Najbardziej kasowe filmy 2025 roku. TOP tytułów, w które rzucaliśmy pieniędzmi

Ładowanie...

Oczywiście, jeszcze nie wszystko zostało ustalone. Przecież do kin właśnie wszedł "Avatar: Ogień i popiół". A każda z dotychczasowych odsłon "Avatara" robiła w box offisie spore zamieszanie. Ba! To wręcz niedopowiedzenie. Pierwsza odsłona serii science fiction Jamesa Camerona pozostaje najbardziej kasowym filmem wszech czasów, a dwójka jest trzecim najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów. Poprzeczka jest więc zawieszona bardzo wysoko. Dopiero się okaże, czy trójce uda się jej chociaż sięgnąć. A tymczasem możemy sprawdzić jakie tytuły do tej pory królowały na wielkich ekranach.

Najbardziej kasowe filmy 2025 roku

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Budżet: 300-400 mln/Box Office: 598,8 mln

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 169 minut

169 minut Reżyser: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames Ocena IMDB: 7,2/10

Czy "Mission: Impossible - The Final Reckoning" było hitem? Tak, znaczy nie. Ech, to skomplikowane. Z jednej strony najnowsza (możliwe nawet, że ostatnia) odsłona przygód Ethana Hunta trafiła do Topki najbardziej kasowych filmów 2025 roku. Z drugiej - przy budżecie, który mógł wynieść nawet 400 mln dol. totalnie na siebie nie zarobiła. Przy standardowym przeliczniku musiałaby przekroczyć pułap 800 mln żeby się zwrócić. Przy niecałych 600 mln na koncie trochę jej zabrakło.

Superman

Budżet: 225 mln/Box Office: 616,7 mln

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 129 minut

129 minut Reżyser: James Gunn

James Gunn Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult

David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult Ocena IMDB: 7,1/10

Cóż to był za start DCU! James Gunn dostarczył film, o którym za czasów Zacka Snydera mogliśmy tylko pomarzyć. Dlatego nowy "Superman" stał się artystycznym hitem (83 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Ewidentnie takiego właśnie powiewu świeżości uniwersum potrzebowało. Dowodzi tego box office. Może do najlepszych wyników trykociarskich produkcji jeszcze daleko, ale w tym roku w swojej kategorii ten właśnie tytuł nie miał sobie równych. Przegonił wszystkie inne filmy superbohaterskie.

F1: Film

Budżet: 200-300 mln/Box Office: 631,5 mln

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 155 minut

155 minut Reżyser: Joseph Kosinski

Joseph Kosinski Obsada: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem Ocena IMDB: 7,7/10

Zawsze mogło być lepiej! Przecież za kamerą "F1: Film" stanął Joseph Kosinski - ten sam, którego "Top Gun: Maverick" przywrócił do życia kina po pandemicznej zapaści, zarabiając niemal 1,5 mld dol. Jednakże po wcześniejszych wpadkach ("Argylle - Tajny szpieg", "Napoleon") ponad 631 mln to dla stojącego za produkcją Apple ogromny sukces. W dodatku w pełni zasłużony, o czym świadczy 82 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nic więc dziwnego, że najszybszy blockbuster tego roku pewnie wjechał do topki najbardziej kasowych tytułów ostatnich miesięcy.

Jak wytresować smoka

Budżet: 150 mln/Box Office: 636,3 mln

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 125 minut

125 minut Reżyser: Dean DeBlois

Dean DeBlois Obsada: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler

Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler Ocena IMDB: 7,8/10

A skoro o "Top Gun: Maverick" mowa... W kinie wciąż nie ma lepszego wabika na publiczność niż nostalgia. Tegoroczny box office doskonale to pokazuje. "Jak wytresować smoka" nie jest bowiem jedynym aktorskim remake'iem uwielbianej animacji, jaki znalazł się w zestawieniu. Znacząco przegrał z innym, a przecież ponad 636 mln dol. na koncie to nie w kij dmuchał. Był to prawdziwy hit.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Budżet: 20 mln/Box Office: 664 mln

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 155 minut

155 minut Reżyser: Hikaru Kondo, Haruo Sotozaki

Hikaru Kondo, Haruo Sotozaki Obsada: Zach Aguilar, Saeko Akiho, Yohei Azakami

Zach Aguilar, Saeko Akiho, Yohei Azakami Ocena IMDB: 8,5/10

Biorąc pod uwagę budżet tego pełnometrażowego anime, raczej nikt się nie spodziewał, że okaże się aż takim hitem. A jednak! Bezpośredni sequel 4. sezonu "Demon Slayer" dosłownie pozamiatał. Fani mangi i oryginalnego serialu wprost się na niego rzucili. Dzięki temu z 664 mln na koncie produkcja mogła zbliżyć się do pierwszej piątki zestawienia najpopularniejszych filmów tego roku.

Jurassic World: Odrodzenie

Budżet: 180-225 mln/Box Office: 869 mln

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 133 minuty

133 minuty Reżyser: Gareth Edwards

Gareth Edwards Obsada: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey

Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey Ocena IMDB: 5,9/10

Dinozaury może wyginęły, ale nie umierają nigdy. "Jurassic Park" wróciło w odświeżonej odsłonie w 2015 roku i od tamtej pory regularnie kolejne części serii pojawiają się w kinach. Każdy film z trylogii "Jurassic World" przekroczył w box offisie miliard dolarów. "Odrodzeniu" ta sztuka akurat się nie udała. Nie znaczy to jednak, że widzowie się franczyzą znudzili. W końcu jej najnowsza odsłona wciąż okazała się hitem i strat studiu na pewno nie przyniosła.

Minecraft: Film

Budżet: 150 mln/Box Office: 958 mln

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 101 minut

101 minut Reżyser: Jared Hess

Jared Hess Obsada: Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen

Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen Ocena IMDB: 5,6/10

Do pełnometrażowych adaptacji gier podchodzimy z ostrożnością. Wiemy, jakie zazwyczaj bywają. W przypadku "Minecrafta" obawy były nawet jeszcze większe niż zwykle, bo przecież oryginał wydaje się wręcz afilmowy. A jednak ze starcia z nim to Jared Hess wyszedł obronną ręką, serwując nam komedię fantasy - tak głupią, że aż śmieszną. Krytycy seans co prawda odradzali, ale widzowie na swoje szczęście w głębokim poważaniu mieli ich narzekania. Dzięki temu produkcja zbliżyła się do miliarda w box offisie.

Lilo i Stitch

Budżet: 100 mln/Box Office: 1,04 mld

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 118 minut

118 minut Reżyser: Dean Fleischer Camp

Dean Fleischer Camp Obsada: Maia Kealoha, Sydney Agudong, Chris Sanders

Maia Kealoha, Sydney Agudong, Chris Sanders Ocena IMDB: 6,7/10

Po poprzednich klapach (z czego ostatnią była "Śnieżka") Disney stracił wiarę w aktorskie remake'i swoich animacji. I wtedy właśnie dobrze nam znany kosmiczny stwór narobił bałaganu w box offisie. "Lilo i Stitch" w wersji live action podbił serca widzów na całym świecie. Dzięki temu przekroczył w box offisie miliard dolarów. Przez parę miesięcy był dzięki temu najbardziej kasowym amerykańskim filmem 2025 roku. Aż do… "Zwierzogrodu 2".

Zwierzogród 2

Budżet:150 mln/Box Office: 1,37 mld

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 118 minut

118 minut Reżyser: Jared Bush, Byron Howard

Jared Bush, Byron Howard Obsada: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan

Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan Ocena IMDB: 7,7/10

O "Zwierzogrodzie" wielu widzów zdążyło już dawno zapomnieć. W końcu pierwszą część dostaliśmy w 2016 roku, a trzy lata temu pojawił się osadzony w tym samym uniwersum serial animowany, który zbyt dużego szumu nie narobił. A jednak "Zwierzogród 2" bije rekordy popularności (wciąż w kinach leci i to na całkiem sporej liczbie seansów). Już jest najbardziej kasowym amerykańskim filmem roku, a przecież zanim zejdzie z wielkich ekranów, do jego wyniku w box offisie na pewno trzeba będzie doliczyć jeszcze przynajmniej parę milionów.

Ne Zha 2

Budżet: 80 mln/Box Office: 2,15 mld

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 144 minuty

144 minuty Reżyser: Yu Yang

Yu Yang Obsada: Yanting Lu, Joseph, Mo Han

Yanting Lu, Joseph, Mo Han Ocena IMDB: 8/10

W tym roku chińska bajka nie miała sobie równych. W ciągu zaledwie paru dni zdała się najbardziej dochodowym filmem w historii swojego kraju. Potem zaczęła stopniowo podbijać inne rynki i zanim nawet dotarła do USA stała się niekwestionowanym hitem. Do dzisiaj zarobiła tyle, że na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów prześcignęła "Gwiezdne Wojny. Przebudzenie mocy" i dzielnie goni "Titanica".

Rafał Christ 01.01.2026 10:10

