Prime Video: najlepsze filmy 2025. TOP 15 - ranking

Ostatni film jedynego w swoim rodzaju Stanleya Kubricka. Jeśli kończyć, to właśnie tak, jak ten wybitny reżyser - mroczną, erotyczną, intrygującą odyseją z udziałem będących w fantastycznej aktorskiej formie Toma Cruise'a i Nicole Kidman. Aktorzy (którzy wówczas byli też małżeństwem w prawdziwym życiu) wcielili się w rolę Alice i Williama, zaliczających się do nowojorskich elit. Nocna eskapada tego drugiego wprowadza go do niezwykłego, przerażającego świata.