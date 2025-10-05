Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów

Ładowanie...

Choć do końca roku jeszcze niemal trzy całkiem bogate miesiące, to wchodzimy powoli w okres podsumowań, wniosków, przemyśleń. O ile nie dojdzie do nagłego pogorszenia formy, ustępujący 2025 rok będzie można uznać za bardzo, ale to bardzo udany. Zdaje się, że to właśnie w nim kino superbohaterskie dokonało jakościowego odbicia po latach zwątpienia, powrót ikonicznej komedii okazał się strzałem w dziesiątkę, a kino grozy zyskało swoje nowe, oryginalne oblicza. Przedstawiamy 15 subiektywnie wybranych, najlepszych filmów, które są w czołówce tego roku

Najlepsze filmy 2025 roku

15. Better Man: Niesamowity Robbie Williams

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Michael Gracey

Obsada: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton, Alison Steadman

Ocena IMDb: 7.5/10

Film, który praktycznie otworzył tegoroczny sezon filmowy. Zrobił to z energią godną tytułowego bohatera - to film nieprawdopodobnie udany, spektakularny, ale przede wszystkim szczery, jeśli chodzi o życiorys głównego bohatera. To nieco ponad dwugodzinna, elektryzująca spowiedź Robbiego Williamsa ze swoich grzechów, ale również z tego, co uczyniło go księciem brytyjskiego popu. Finałowe wykonanie pewnego znanego utworu jest wzruszającą wisienką na torcie tego projektu.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Prime Video.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Prime Video.

14. Eddington

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 149 minut

Reżyser: Ari Aster

Obsada: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Austin Butler, Emma Stone

Ocena IMDb: 6.7/10

Joaquin Phoenix w roli kowboja chroniącego prawo i porządek przed zakusami liberalnego, będącego na usługach big techu burmistrza, w którego wciela się Pedro Pascal to scenariusz, którego wielu pewnie nie miało w swoich planach. Ari Aster znów zdecydował się odpalić wrotki, stworzyć film osadzony w czasach pandemii i dać aktorom puścić wodze warsztatowej fantazji. Efekt? Szalona, zabawna, ale i mocna opowieść o polityczno-społecznej rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych.

13. Złodziej z przypadku

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Darren Aronofsky Obsada: Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith, Bad Bunny, Vincent D'Onofrio

Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith, Bad Bunny, Vincent D'Onofrio Ocena IMDb: 7.2/10

Skoro o szalonych filmach mowa - Darren Aronofsky, znany przede wszystkich z mocnego, psychologicznego, "ryjącego banię" kina, postanowił sobie nieco odpocząć i zrobić znacznie luźniejszy tonalnie film. Choć nie brakuje w nim typowych dla reżysera elementów, "Złodziej z przypadku" spełnia się jako ciekawie poprowadzona, pełna akcji i niezłego humoru opowieść, do tego mistrzowsko zagrana rola przez Austina Butlera. Taka mieszanka musiała się udać. I się udała.

12. Wielki marsz

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Francis Lawrence

Obsada: Cooper Hoffman, David Jonsson, Ben Wang, Mark Hamill, Charlie Plummer

Ocena IMDb: 7.3/10

Francis Lawrence to certyfikowany spec od dystopijnych filmów - stał bowiem za większością filmów z serii "Igrzyska śmierci". Tym razem przeniósł manatki do uniwersum Stephena Kinga, którego powieść wreszcie doczekała się ekranizacji. Lawrence wraz ze scenarzystą JT Mollnerem rewelacyjnie wykorzystali pozornie prosty koncept, a ciężar emocjonalny historii oparli na dwóch głównych postaciach, wspaniale zagranych przez Coopera Hoffmana i Davida Jonssona. Kino, które uderza w serducho, wzrusza i zostawia w zadumie.

11. 28 lat później

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Danny Boyle

Obsada: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell, Alfie Williams, Ralph Fiennes

Ocena IMDb: 6.7/10

Gdy Danny Boyle i Alex Garland ogłosili powrót do ikonicznej marki, jako fan kina grozy nie mogłem się nie ekscytować. Moja wiara w udane ponowne zjednoczenie tych artystów została wynagrodzona - "28 lat później" to niezwykle solidny film, wyjątkowy w swojej formie, uniwersalny w opowieści. Technicznie to absolutny unikat, który z każdą minutą wzmacnia niepokój u widza. Obsada mistrzowsko wypełnia każdą z ekranowych minut - od świetnej Jodie Comer, przez rewelacyjnego debiutanta Alfiego Williamsa, na pełnym klasy Ralphie Fiennesie kończąc.

10. Naga broń

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 85 minut

Reżyser: Akiva Schaffer

Obsada: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston

Ocena IMDb: 6.5/10

Każdy, kto usłyszał o powrocie serii, był pełen wątpliwości. Nie da się bowiem zastąpić jedynego w swoim rodzaju Lesliego Nielsena. Liam Neeson, wcielający się w główną rolę, nie próbował tego robić. Choć oczywiście tegoroczna "Naga broń" wielokrotnie puszcza oczko do swojego dziedzictwa, stoi na własnych nogach, a poczucie humoru, siłą rzeczy nieco odmienne, wciąż jest cięte, balansujące na granicy, proste - i dzięki temu najlepsze, jakie dało się przenieść na ekran.

9. Thunderbolts*

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Jake Schreier

Obsada: Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Lewis Pullman, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus

Ocena IMDb: 7.2/10

Dowód na to, że trwające lata dysputy na temat powrotu Marvela do formy wreszcie można skończyć. Tak, "Thunderbolts*" są dowodem na to, że głowy rządzące tą marką zrozumiały, co jest siłą opowiadania o postaciach. Oprócz tego, że film Jake'a Schreiera (pracującego obecnie nad nowymi "X-Menami") spełnia się jako opowieść o grzechach przeszłości i własnej wartości jest również zaskakująco mocnym, wzruszającym i autentycznym obrazem depresji czy szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Marvel umie, tylko musi mieć do tego dobrych twórców i znakomitych aktorów (Pugh, Pullman, Russell, Harbour - do Was mówię przede wszystkim).

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Disney+.

8. Zniknięcia

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 128 minut

128 minut Reżyser: Zach Cregger

Zach Cregger Obsada: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong

Ocena IMDb: 7.6/10

Gdy kilka lat temu Zach Cregger zaczarował widownię "Barbarzyńcami", świat kina poznał się na nim wystarczająco by powiedzieć: oho, ten gość jeszcze nas zaskoczy. Po kilku latach ambitny twórca powraca z jednym z najoryginalniejszych filmów tego roku. Opowiada on o grupie dzieci, które z niewyjaśnionych przyczyn wybiegają z domu i znikają. Zrozpaczeni rodzice, na czele z Archerem (Josh Brolin) i nauczycielką Justine (Julia Garner) próbują dociec do prawdy.

7. Wielka, odważna, piękna podróż

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: Kogonada

Obsada: Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Billy Magnussen

Ocena IMDb: 6.2/10

Na każde zestawienie filmowe musi przypaść choć jeden film, określany jako "wzruszający". Powrót Kogonady na duży ekran właśnie taki jest. To pełna ciepła, ale równocześnie trudnych i osobistych tematów opowieść dwojga ludzi, którzy zanim odnajdą się na dobre, muszą przepracować przeszłość. Tajemnicze auto zabiera ich w podróż i umożliwia im zmierzenie się z tym, co było. Warto obejrzeć chociażby dla fantastycznego aktorstwa Farrella i Robbie.

6. Superman

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 129 minut

Reżyseria: James Gunn

Obsada: David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Nathan Fillion, Edi Gathegi

Ocena IMDb: 7.2/10

Film, na który świat czekał w tym roku jak na Gwiazdkę. Opłacało się, bowiem najnowsza adaptacja przygód Człowieka ze Stali przyniosła sporo świeżości. Oprócz zmiany aktora (Cavill "przekazał" strój znakomitemu w tej roli Davidowi Corenswetowi) James Gunn wprowadził też sporą korektę tonu - "Superman" w jego wykonaniu to pełna komiksowego humoru opowieść, która jednocześnie nie boi się poważnego, a nawet zaangażowanego społecznie tonu.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie HBO Max.

SUPERMAN HBO Max HBO Max

5. Nosferatu

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 132 minuty

Reżyser: Robert Eggers

Obsada: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson

Ocena IMDb: 7.2/10

Jeśli ktoś miał się kiedykolwiek zająć ponownym przeniesieniem na ekran losów słynnego Orloka, to innego kandydata niż Eggers być nie mogło. Czołowy "goth boy" amerykańskiego kina wypełnił swoją misję ze znakomitym efektem - "Nosferatu" to emanująca przerażeniem od początku do końca opowieść o kobiecie (Depp), nad którą zawisło tragiczne fatum. W tytułowego bohatera wcielił się Bill Skarsgard - powiem tylko tyle, że jest to rola jego życia - jako Orlok zjada swoje poprzednie kreacje na śniadanie.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie SkyShowtime.

NOSFERATU SkyShowtime SkyShowtime

4. Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 130 minut

Reżyseria: Matt Shakman

Obsada: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser

Ocena IMDb: 7.1/10

Gwiazdorskie nazwiska, retrofuturystyczny świat, fabuła będąca wprowadzeniem do przyszłej dylogii o Avengersach - na "Fantastycznej Czwórce: Pierwszych krokach" ciążyła naprawdę spora odpowiedzialność. Matt Shakman przyjął ją na siebie i przerodził w najlepszy film Marvela tego roku - konsekwentny w swoim budowaniu świata przedstawionego, znakomity dramaturgicznie, oszałamiający wizualnie, dający swoim aktorom sporo pola do popisu. Specjalne wyróżnienie należy się Ralphowi Inesonowi, którego interpretacja (i wygląd) Galactusa sprawia, że, mówiąc kolokwialnie, kopara opada.

3. Kompletnie nieznany

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 141 minut

Reżyser: James Mangold

Obsada: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro

Ocena IMDb: 7.3/10

Film, który załapał się na poprzedni sezon oscarowy, ale do nas trafił na początku 2025 roku. To praktycznie bezbłędny film Jamesa Mangolda, dotychczas uznawanego raczej za wyrobnika niż ekstraklasowego twórcę. "Kompletnie nieznany" powinien go awansować do najwyższej ligi, bowiem do będącego bohaterem fabuły Boba Dylana podchodzi zgoła inaczej, niż widzimy to w większości filmów biograficznych. Sprawnie opowiedzianą historię artysty wspaniale niesie na swoich barkach Timothee Chalamet. Nie po raz pierwszy popisuje się swoim wielkim talentem wokalnym, ale tutaj robi to jak dotychczas najlepiej.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Disney+.

2. Materialiści

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 109 minut

109 minut Reżyseria: Celine Song

Celine Song Obsada: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal Ocena IMDb: 6.3/10

Jak Celine Song zrobi film, to wszyscy albo płaczą, albo o nim mówią. Nie ma większych szans, by najnowszy załapał się na nadchodzący sezon nagród, ale zasługuje na ich sporą liczbę. Song tym razem zdecydowała się osadzić historię w świecie swatki Lucy (Johnson), która, choć sama doradza jak znaleźć miłość, nie ma na tym polu szczęścia. Wkrótce na jej drodze staje dwóch mężczyzn - czarujący Harry (doskonale korespondujący ze swoim wizerunkiem Pascal) i były chłopak John (Chris Evans, autor prawdopodobnie najpiękniejszego filmowego monologu tego roku).

1. Grzesznicy

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 138 minut

Reżyser: Ryan Coogler

Obsada: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Miles Caton

Ocena IMDb: 7.6/10

Ten film trafił do kin w kwietniu i wiele wskazuje na to, że mimo dość wczesnej premiery, załapie się na nadchodzące Oscary, a w niektórych kategoriach ma szansę na nagrody. To byłby właściwy scenariusz, bowiem Ryan Coogler dostarczył dzieło kompletne. Głęboko zanurzone w mikroświecie i kulturze bohaterów, pulsujące niesamowitą energią, z gracją łączące wampirystyczny horror z opowieścią o muzyce, ludziach, ich grzechach i słabościach. Zaprawdę, powiadam - w żadnym filmie irlandzka muzyka nie przeraża tak, jak tutaj. "Grzesznicy" to doświadczenie przez największe możliwe D.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie HBO Max.

GRZESZNICY HBO Max HBO Max

Adam Kudyba 05.10.2025 17:13

