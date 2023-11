Krytycy obejrzeli "Napoleona". Tym razem Phoenix wypada blado na tle koleżanki z planu

Zacznijmy od wad. „Variety” wskazuje, że motywy Scotta co do wyboru konkretnych wydarzeń czy bitew z historii bohatera są dość niejasne - pominięto kilka istotnych starć, a z nieznanych nikomu przyczyn wybrano kilka takich, które spokojnie można pominąć. Ostatecznie jednak całość gwarantuje przyśpieszony kurs historii, przeskakując z wydarzenia na wydarzenie; mnogość wątków, z których część można było wyciąć wyciąć, nie robi produkcji dobrze.



„Vanity Fair” podtrzymuje, że filmowi pomogłoby skupienie się na konkretnym aspekcie lub okresie życiu Napoleona, zamiast próbować objąć… wszystko. Przez to całość, mimo długiego czasu trwania, robi wrażenie pośpiesznej, ociężałej. Brakuje w tym wszystkim życia i konkretu.



Czytamy też, że ekranowy Napoleon zdaje się być pozbawiony konkretnych motywacji - trudno zrozumieć, co nim kieruje. Do tego Phoenix daje dziwnie „antycharyzmatyczny występ”, niepasujący do tak wojowniczej postaci. Ostatecznie portret cesarza jawi się jako niesatysfakcjonujący.



Kreacja Phoenixa nie przypadła do gustu większej liczbie dziennikarzy. „The Hollywood Reporter” zgadza się, że Phoenix powtarza się po Beau, za to show kradnie Vanessa Kirby - jej Józefina jest intrygująca, zmysłowa, naturalnie władcza i pozwala uwierzyć w to, że Bonaparte stracił dla niej głowę. Podkreślają to również „London Evening Standard” czy „ComicBook.com”.



Oczywiście - musimy pamiętać, że wiele z tych zarzutów może odeprzeć reżyserska wersja filmu.