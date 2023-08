"Napoleon" nieprzyzwoicie długi. Wersji reżyserskiej nie obejrzysz za jednym zamachem

Czas trwania kinowej wersji "Napoleona" Ridleya Scotta to i tak już imponujące 2 godziny 38 minut - co niespecjalnie dziwi, bo - jak wiemy - reżyser ewidentnie preferuje raczej dłuższe produkcje. Scenariusz do dzieła napisał David Scarpa, który współpracował już ze Scottem przy "Wszystkich pieniądzach świata". Opowiada on historię Napoleona z perspektywy jego relacji z Józefiną, pierwszą cesarzową Francuzów i królową Włoch. Zrealizowany dla Apple TV+ obraz będzie pokazywany również na ekranach kin - w Polsce od 24 listopada.



W jednym z najnowszych wywiadów dla magazynu "Empire" Scott ujawnił, że istnieje też wydłużona, reżyserska wersja filmu. Nie wiemy, kiedy (i czy na pewno) ujrzy ona światło dzienne, ale twórca z całą pewnością ma nadzieję na jej publikację - również w ramach oferty Apple TV+. Jak długo trwa ten "director's cut"?