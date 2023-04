Pokazali fragment "Napoleona" Ridleya Scotta. W końcu będzie pierwszy Oscar?

CinemaCon to największe i najważniejsze zgromadzenie światowej branży kinowej, zapoczątkowane w 2011 roku. W tym roku odbyło się ono w Ceasars Palace w Las Vegas, gdzie uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć premierowe pokazy i debiutujące hollywoodzkie produkcje, a także wziąć udział w wykładach i ekskluzywnych imprezach.



W tym roku zadebiutowały fragmenty produkcji Sony Pictures, m.in. "Bad Boys 4", "Dumb Money" i "Spider-Man: Across the Spider-Verse", a także "Gran Turismo" z Davidem Harbourem oraz "Bez urazy" z Jennifer Lawrence. Wśród najgorętszych premier tego i przyszłego roku, znalazł się także film "Napoleon" w reżyserii Ridleya Scotta.