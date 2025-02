Na Netfliksa wpada Armagedon, ale nie ten, o którym myślicie. To coś znacznie lepszego

Główny bohater „Armagedonu”, Paul, to wrażliwy marzyciel. Chłopiec o żydowskich korzeniach nawiązuje przyjaźń z Johnnym, czarnoskórym kolegą ze szkoły, który na co dzień mierzy się ze znacznie większymi życiowymi wyzwaniami. Niezrozumiane przez dorosłych dzieciaki próbują znaleźć swoje miejsce w świecie pełnym nierówności i niesprawiedliwości. Ich przyjaźń, jak to zwykle bywa, zostaje wystawiona na próbę, gdy rodzina Paula - pod wpływem oczywistej troski o jego przyszłość - decyduje się wysłać go do elitarnej prywatnej szkoły, gdzie uczęszcza między innymi syn Fredricka Trumpa. Kluczową postacią w życiu chłopca jest jego dziadek (chwytający za serce Anthony Hopkins), który stara się przekazać mu ważne lekcje na temat moralności, odpowiedzialności i pamięci o własnych korzeniach.