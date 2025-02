Nowe Gwiezdne wojny będą emitowane jak Arcane. To zupełnie zmieni odbiór serialu

2. sezon „Andora” coraz bliżej. Trochę się na kontynuację tej fenomenalnej produkcji naczekaliśmy - w końcu poprzednia odsłona debiutowała w drugiej połowie 2022 r. Fani mieli wprawdzie nadzieję na to, że nowe epizody trafią do Disney+ jeszcze w 2024 r., ale nic z tego. Spore opóźnienie premiery to skutek strajku scenarzystów i aktorów.



Co ciekawe, skonsumujemy ten serial znacznie szybciej, niż mogłoby się wydawać - i to nie za sprawą tego, że odcinków jest niewiele, a każdy z nich jest niepoważnie krótki. O ile poprzedni udany serial z uniwersum irytował niewielką liczbą bardzo krótkich epizodów, o tyle tym razem wszyscy powinni być usatysfakcjonowani. Czy to pierwszy krok na drodze ucieczki od dotychczasowej strategii publikacji odcinków seriali Marvela i Star Wars w Disney+?