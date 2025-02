To on zagra Dumbledore'a w serialu o Harrym Potterze? Aktor potwierdza, HBO niekoniecznie

O serialowym "Harrym Potterze" na razie niewiele wiadomo. W końcu nawet do jego premiery jeszcze daleko, bo ma zadebiutować na HBO dopiero w 2027 roku. Na razie jest na etapie preprodukcji. I to całkiem wczesnej. Wiemy, że showrunnerką będzie Francesca Gardiner, ale kto zagra ukochane postacie? Tego na ten moment nie możemy z pełną stanowczością stwierdzić. Choć przecież plotek castingowych nie brakuje.



Seriale tak wyczekiwane jak "Harry Potter" przyciągają sporą uwagę mediów, które rozpisują się o aktorach i aktorkach mogących wcielić się w danych bohaterów. W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że Dumbledore'a może zagrać John Lithgow. Teraz sam zainteresowany co prawda je potwierdza, ale HBO już niekoniecznie.