Obejrzałem nowy serialowy hit i mam prośbę: Netfliksie, potraktuj mnie jak dorosłego

„Awatar” to opowieść drogi - zarówno bardziej dosłownie, jak i metaforycznie; bohaterowie dojrzewają, rozwijają się fizycznie, odkrywają się i czegoś się o sobie dowiadują. To coming of age w fantastyczno-heroicznej konwencji - nieco w tej warstwie niedopracowane, ale działające całkiem nieźle.



Szkoda, że nie mogę powiedzieć tego samego o światotwórstwie, które jest tu - jak na gatunek i wizualny rozmach - dość zaniedbane. Fajnie, że twórcy oszczędzili nam zgrzebnej dialogowej ekspozycji na jego temat (choć mam dialogom trochę do zarzucenia, ale o tym później), ale mogli jednak postarać się nieco bardziej precyzyjnie nakreślić zasady rządzące tą rzeczywistością, by ta stała się dla nas czymś bardziej realnym, wewnętrznie spójnym, wiarygodnym. Inaczej sprawa ma się pod kątem scenografii czy kostiumów - kolejne królestwa różnią się od siebie, mają swoje cechy charakterystyczne i są pieczołowicie dopracowane projektowo.



Co zaś się tyczy charakterów - ta kwestia jest raczej nierówna. Wiele postaci poznajemy głównie dzięki temu, co same o sobie powiedzą; pokazywanie swoich cech za pośrednictwem zachowania (czyli najbardziej autentyczna forma) to dla twórców za mało, więc bohaterowie muszą teraz mówić o specyfice samych siebie na głos. Bardziej podoba mi się ujęcie niektórych antagonistów, którym autorzy poświęcają sporo czasu. Pozwalają niektórym wyrosnąć w naszych oczach na pełnych sprzeczności antybohaterów (choć, rzecz jasna, bardziej klasycznych i jednowymiarowych złoli nie zabrakło), jak choćby świetny książę Zuko. Wydaje mi się również, że cała młoda obsada stanęła na wysokości zadania.