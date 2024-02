„Rojst Millenium” za nami. Sprawdzamy, czy 3. sezon serialu Netfliksa to godne zwieńczenie cyklu

1. sezon „Rojsta” stał przede wszystkim aktorstwem i walorami produkcyjnymi; intryga, choć interesująca, ostatecznie rozczarowywała niezręcznym piętrzeniem i rozwiązaniem. W „Rojst 97” potknięcia zostały naprawione i do znakomicie napisanych bohaterów w tym wciąż niezwykle stylowym serialu dopisano pierwszorzędną fabułę. „Rojst Millenium” wychodzi z tego zestawienia zwycięsko, raz jeszcze proponując dopieszczoną realizację: wybitnie dobrana ścieżka dźwiękowa, świetne i przewyższające standardy naszego kina udźwiękowienie, estetyczna uczta dla oka, niepodrabialna atmosfera pozostają w mocy. Fabuła okazuje się jeszcze ciekawsza, ale to bohaterowie - zarówno nowe postacie, jak i starsze, złożone, ciekawe charaktery, które na naszych oczach przechodzą długą i trudną drogę, a teraz otrzymują serialowe zamknięcie części swoich wątków. Nic nie zdradzę, ale powiem, że jest to zamknięcie satysfakcjonujące.



Akcja „Rojsta Millenium” rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych (rok 1999 i lata 60.), angażując kilka pokoleń. Widz, śledząc kolejne tropy, stopniowo odkryje kolejne związki między przeszłością a teraźniejszością, a dotarcie do każdego z tych powiązań okaże się - gwarantuje - przyjemnie ekscytujące. Co więcej, ta odsłona proponuje kilka słodko-gorzkich (z różnie rozłożonym naciskiem) finałów; Jan Holoubek wraz z Kasprem Bajonem dowieźli zgrabne, jakościowe zakończenie, odpowiadając na wiele kluczowych, zadanych w poprzednich sezonach pytań. Nikt nie powinien poczuć się rozczarowany stopniem niedomówień lub zignorowaniem pewnych otwartych wcześniej kwestii - pieczołowicie przygotowany skrypt dba o rozwinięcia i epilogi, nie pozwalając sobie na zaniedbania. Precyzyjna robota.



Nie było i nie ma w Polsce drugiego takiego serialu jak „Rojst” - znaczy się: produkcji równie atrakcyjnie zrealizowanej, doskonale oddającej realia epoki, które służą tu zresztą czemuś więcej, niż tylko dekoracji. Produkcji kryminalnej, która ma do opowiedzenia więcej historii, niż tylko jedną intrygę. Której bohaterowie to pełnokrwiste, wyraziste osobowości; ciekawe, wielowarstwowe. I w końcu - wybaczcie złośliwość - która pozwala widzowi usłyszeć i zrozumieć. dialogi. Ta trylogia to jedna z najlepszych odcinkowych opowieści w historii polskich seriali. Cudownie było móc z nią obcować.