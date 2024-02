Hitowy serial kryminalny wpadnie na Netfliksa. Nowości serwisu w marcu to petarda

Wraz z nadchodzącym miesiącem wielkimi krokami zbliża się nie tylko kalendarzowa wiosna, ale również nowe premiery Netfliksa. Co to będzie za marzec! Już za kilka dni do serwisu zaczną wpadać nie tylko hitowe produkcje oryginalne, ale również tytuły na licencji. I już mogę zapewnić, że jest na co czekać.